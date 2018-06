Jonge slechtvalk na twee weken terug vrij 14 juni 2018

02u30 0

Vogelbescherming Vlaanderen heeft gisteren de jonge slechtvalk vrijgelaten die twee weken geleden door de brandweer werd gered van de Onze-Lieve-Vrouwkerktoren in Sint-Niklaas. De zeldzame roofvogel is nog maar vier maanden oud en geboren in een nestkast aan de toren. "Vermoedelijk door onervarenheid was hij met de ring aan zijn poot blijven haken aan een lei", zegt woordvoerder Jan Rodts. "Gelukkig kwam hij ervan af met een gekneusde poot en lichte verwondingen aan de vleugels." Na twee weken herstel in het vogelasiel van Kieldrecht kon het dier gisteren terug worden vrijgelaten. (PKM)