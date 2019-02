Jonge liberalen kiezen nieuwe voorzitter en bestuur JVS

26 februari 2019

17u09 0 Sint-Niklaas Jong Vld heeft in Sint-Niklaas een nieuwe voorzitter. Marijke Calle (26) uit Belsele neemt de fakkel over van gemeenteraadslid Karel Noppe.

Vorige week hield Jong Vld Sint-Niklaas voorzitters- en bestuursverkiezingen. Het nieuw verkozen bestuur bestaat uit elf jongeren. “En van die elf zijn er zes nieuwe bestuurders. Het is fijn om te zien dat Jong Vld een interessante en aantrekkelijke partij voor jongeren blijft”, aldus Open Vld-raadslid Karel Noppe, die na zeven jaar als voorzitter de fakkel doorgeeft aan Marijke Calle. De 26-jarige consultant uit Belsele werd unaniem verkozen. “Dit is een actieve jongerenpartij en dat wil ik heel graag zo houden. Iedere maand komen we samen om over de toekomst van onze stad en haar inwoners te discussiëren. Bij ons zijn alle jongeren welkom.”