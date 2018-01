Jong Vld lanceert actieplan kindvriendelijke stad 23 januari 2018

02u42 0 Sint-Niklaas Jong Vld roept in Sint-Niklaas op om een actieplan op te maken voor een kindvriendelijke stad.

"In 2014 kreeg Sint-Niklaas als één van de eerste Vlaamse steden het label 'kindvriendelijke stad'. Een goed begin, maar vier jaar later is het wel tijd om een versnelling hoger te schakelen. Samen met kinderen, jongeren en hun ouders willen we een actieplan met concrete en realiseerbare acties opstellen. Doel is om tegen 2020 de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te worden", aldus Jong Vld-voorzitter Karel Noppe, die zelf vijf concrete acties naar voor schuift.





Veilig spelen

"Kinderen moeten in hun eigen buurt de ruimte vinden om veilig te spelen. Naast een specifiek aanbod van kinderevenementen worden alle grote evenementen kindvriendelijk gemaakt. Kinderen en jongeren worden voluit betrokken bij het beleid. Dat kinderen in hun eigen buurt naar school moeten kunnen gaan, is essentieel. Maar nog belangrijker is dat de vrije keuze van een school voor ouders voorop blijft staan.





Financiële stimulansen

Het inschrijvingsbeleid wordt hierop afgestemd. Tot slot is het jammer dat jonge gezinnen wegtrekken uit de binnenstad. Daarom willen we dat er nagedacht wordt over mogelijke financiële stimulansen voor jonge gezinnen die in de stad blijven wonen." (JVS)