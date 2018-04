Jong Groen houdt eerste 'Plastic Attack' bij Albert Heijn 24 april 2018

02u49 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 2 juni lijkt ook Sint-Niklaas massaal te zullen deelnemen aan de 'Plastic Attack', waarbij burgers in de supermarkten na het afrekenen al de overbodige plastic verpakkingen zullen achterlaten.

Deze actie wordt wereldwijd opgevolgd en is in ons land gelanceerd door zanger Sioen. Chris Wauman en Debby Burssens uit de Elisabethwijk nemen op hun beurt de actie in Sint-Niklaas in handen. Jong Groen nam alvast de proef op de som en trok naar Albert Heijn om actie te voeren tegen de grote hoop plastic verpakkingen. "Het is verbazingwekkend hoeveel plastic er compleet onnodig wordt gebruikt. Vele groenten worden apart verpakt, bijvoorbeeld één wortel, één paprika of één komkommer. Dat is toch waanzin?", klonk het bij de jonge groenen, die op de parking van de supermarkt hun aangekochte producten ontdeden van alle plastic. "Het is héél duidelijk dat we op een andere manier tegenover plastic verpakkingen moeten beginnen kijken, dat er een mentaliteitswijziging nodig is. Sommige winkels doen dat al en zetten meer papieren verpakkingen in, wat makkelijker is om te recycleren. Maar bij nog heel wat supermarkten - en vooral hun leveranciers - is er een groot probleem. Er zijn nochtans genoeg manieren om dit via een veel ecologischere insteek aan te pakken."





Sint-Niklazenaren die willen meewerken aan de actie op 2 juni komen er alles over te weten op zondag 6 mei om 15 uur in taverne De Graanmaat. Meer info op de Facebookpagina 'Plastic Attack Sint-Niklaas'.





(JVS)