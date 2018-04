Joachim is snelste frikandelleneter: 19,5 stuks in kwartier 03 april 2018

19,5 frikandellen in een kwartier. Dat is sinds afgelopen zondag het nieuwe officieuze wereldrecord frikandellen eten. In café Bardot in Lembeke werd immers het 'Belgisch Kampioenschap Frikandellen Eten' georganiseerd. Winnaar van de avond werd Joachim Crape (30) uit Sint-Niklaas die het Belgisch record verpulverde door maar liefst 19,5 frikandellen op vijftien minuten op te schrokken. Da's anderhalve frikandel meer dan het oude wereldrecord van Ton Fing uit Dordrecht. "Eigenlijk kon ik nog verder eten, maar omdat ik wist dat het Belgisch record op 15 stond, ben ik maar gestopt." Een geheim heeft Joachim niet. "Ik eet gewoon supergraag frikandellen. Elke dag als het moet." Van zijn lijn heeft Joachim geen last. "Ik denk dat ik gewoon een snelle spijsvertering heb", verklapte hij nog. Of Crape ook daadwerkelijke de beste frikandelleneter ter wereld is, blijft de vraag. Zo slaagde de Nederlandse legende Sjonnie Noordeinde er ooit in om 47 frikandellen op een uur naar binnen te werken. (KVZ)