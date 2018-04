Jo De Backer nieuwe voorzitter Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland 20 april 2018

Jo De Backer van Niko Group uit Sint-Niklaas is de nieuwe voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Hij volgt Stéphane Verbeeck op, CEO van Gands Group. Bij de officiële overdracht woensdagavond in Antwerpen zorgde burgemeester Bart De Wever voor het laudatio voor de uittredende voorzitter, die de jongste voorzitter ooit was van deze ondernemersvereniging. Jo De Backer wil op dezelfde lijn verdergaan. "Ik wil accenten leggen op het actualiseren van het Routeplan om deze regio de komende jaren verder op weg te zetten naar duurzame groei. Ook smart community en citymarketing zijn thema's die mij na aan het hart liggen." Jo De Backer is 57 en een telg van de derde generatie die Niko Group leidt. (JVS)