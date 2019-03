Jeugdtheater Ondersteboven brengt ‘Stiltebreker’: met #metoo als inspiratiebron JVS

12 maart 2019

11u17 0 Sint-Niklaas Het voorbije weekend is ‘Stiltebreker’, de nieuwe voorstelling van Jeugdtheater Ondersteboven uit Sint-Niklaas, in première gegaan. Thema is de liefde tussen man en vrouw en hoe die zich verhoudt in het #metoo-tijdperk.

Voor ‘Stiltebreker’ zet Jeugdtheater Ondersteboven (JTO) opnieuw professionele spelers, liefhebbers en jongeren op het podium. Zij brengen deze keer geen verhaal, maar eerder een impressie, een collage van getuigenissen, herinneringen en indrukken. “Het belangrijkste thema is de liefde tussen man en vrouw en hoe die zich verhoudt in een #metoo-tijdperk”, vertelt Stefan Van Guyse, artistiek leider van JTO. “We brengen afwisselend scènes waar enerzijds de vrouw maar anderzijds ook de man het ‘slachtoffer’ is van dit vreemde tijdperk. En als je al slachtoffer bent, blijf je dan in die slachtofferrol? Of sta je op en neem je geen blad voor de mond? En hoe moeilijk is het om lief te hebben? Wat houdt ons soms tegen? Zijn we soms bang?”

Met ‘Stiltebreker’ wil JTO niet zozeer een mening ventileren. “We willen vooral een gesprek mogelijk maken. En dat gebeurde ook dit weekend. Na de voorstellingen ontstonden boeiende gesprekken en zelfs discussies in onze foyer, allemaal met veel begrip en respect voor elkaar. En hoewel het misschien eerder een voorstelling lijkt voor volwassenen kon ook de jeugd dit soort theater erg smaken. Voor hen was het ook heel herkenbaar. Dat komt allicht ook omdat de cast een mooie mix is van verschillende generaties. Naast Braam Verreth staan er zes vrouwen tussen 13 en 69 jaar op het podium.”

Jeugdtheater Ondersteboven wil nu met ‘Stiltebreker’ op tournee langs cultuurcentra en scholen. Meer info: www.jto.be/stiltebreker.