Jeugdhuis Den Eglantier gaat groenten kweken op dak fuifzaal: “Om sociaal restaurant te openen” 5.000 euro subsidies van Koning Boudewijnstichting JVS

26 november 2018

13u24 0 Sint-Niklaas Jeugdcentrum Den Eglantier krijgt 5.000 euro subsidies van de Koning Boudewijnstichting voor het opmerkelijke project ‘Groenten op het dak’. Het jeugdhuis gaat een moestuin aanleggen op het dak van de fuifzaal en groenten laten kweken door jongeren met een beperking. Met die groenten worden maaltijden bereid die door jonge vluchtelingen zullen worden opgediend in een nieuw sociaal restaurant van het jeugdhuis.

Jongeren hebben geen gebrek aan ideeën om het samenleven te verbeteren, klinkt het bij de Koning Boudewijnstichting. Als resultaat van zijn elfde projectoproep biedt het Delhaize Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steun aan dertig initiatieven van jongerenorganisaties in ons land die hun creativiteit ten dienste stellen van hun buurt en stad. Daarbij ook jeugdcentrum Den Eglantier in Sint-Niklaas, dat geselecteerd is met ‘Groenten op het dak’, een initiatief van de jongeren en vrijwilligers van het jeugdhuis op het Sint-Nicolaasplein. Zij willen samen met Inklus, Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS) en het Rode Kruis-opvangcentrum iets heel nieuw uit de grond stampen.

Jeugdcentrum Den Eglantier wil een moestuin aanleggen op het dak van de fuifzaal en daar groenten laten kweken door jongeren met een verstandelijke beperking. Die jongeren krijgen begeleiding van Inklus, dat begeleid werken en inclusieve dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking in de regio Antwerpen en Waasland. Zij zullen de moestuin zo zelfstandig mogelijk beheren. Bedoeling is om de groenten te gebruiken om maaltijden te bereiden, die tegen democratische prijzen worden geserveerd in een nieuw sociaal restaurant van het jeugdcentrum, waar studenten en mensen uit kansengroepen komen eten. De maaltijden zullen worden opgediend door jonge vluchtelingen uit het opvangcentrum.



“Nieuwe impulsen”



“De plannen zitten nog in de beginfase, maar met de subsidie van de Koning Boudewijnstichting kunnen we nu aan de slag om alles concreet uit te werken. We moeten natuurlijk nog goed onderzoeken hoe we het dak precies moeten inrichten en wat er mogelijk is met de groenten. We hebben er de naam ‘sociaal restaurant’ aan gegeven, maar het kan ook om kookworkshops gaan voor doelgroepen op geregelde tijdstippen. Het is een concept dat door de jongeren van het jeugdcentrum vorm heeft gekregen. Zij willen nieuwe impulsen geven aan het jeugdcentrum. Het klassieke jeugdhuisverhaal heeft vandaag ook een andere invulling nodig. Tegen het voorjaar van 2019 moet dit project alleszins uit de startblokken schieten”, klinkt het in het jeugdcentrum.

Het Delhaize Fonds en de Koning Boudewijnstichting verdelen in totaal 115.000 euro aan jongerenprojecten. “Daarmee brengen we eer aan jongeren die zich inzetten voor een gezelligere en een meer solidaire samenleving. Bijzondere aandacht is er voor projecten die bewoners uit verschillende sociale, culturele en economische situaties samenbrengen. Dankzij hun originele en inclusieve aanpak helpen de bekroonde initiatieven de deelnemers om hun buren beter te leren kennen. Zo worden sterkere banden gesmeed en het welzijn in de gemeenschappen bevorderd.”