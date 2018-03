Jazz en cocktails in Nylonfabrik 10 maart 2018

Jazz en interieur, dat zijn de ingrediënten van het event 'A Change of Space' morgen in de Nylonfabrik. In dat creatieve bedrijvencentrum toont Kove Interieurarchitecten waarvoor het staat. Omdat het in zee gaat met het hoog aangeschreven Italiaanse keukenmerk Binova, volgt er een feestje. "We houden hier regelmatig events. Hier zijn een aantal creatieve bedrijven actief, maar het is ook een levendige ruimte met focus op interieur", zeggen Koenraad Ruys en Veerle Gysel.





Het Sam Vloemans Quartet staat in voor de muziek. Er wordt zondag ook een weekendje verloot in een 19de eeuwse appartement in Antwerpen, dat de signatuur van Binova én Kove draagt. Brouwerij Verhofstede serveert cocktails.





Het event vindt plaats van 14 tot 18 uur in de Nylonfabrik, Lindenstraat 90 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis. (JVS)