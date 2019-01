Irriterende geur in restaurant asielcentrum Kristof Pieters

13 januari 2019

19u25 0 Sint-Niklaas De hulpdiensten zijn zondagavond opgeroepen voor een irriterende geur in het restaurant van het asielcentrum Westakkers in Sint-Niklaas. Een honderdtal aanwezige personen moesten het gebouw verlaten maar een evacuatie van het centrum was niet nodig.

Er werd zondagavond rond 18.30 uur alarm geslagen nadat verschillende mensen hadden geklaagd over een doordringende geur die ook prikkelde aan de ogen. De brandweer kwam meteen ter plaatse en heeft metingen uitgevoerd. Het gaat zeker niet om een gaslek maar de oorzaak van de geur is nog niet gevonden. In het restaurant waren een honderdtal aanwezigen. Die moesten wel het gebouw verlaten maar een evacuatie van het centrum zelf bleek niet nodig.

In het Rode Kruis-opvangcentrum Westakkers in Sint-Niklaas kwamen de eerste vluchtelingen in september 2015 toe, vooral uit Syrië en Irak. De capaciteit van het opvangcentrum werd het voorbije jaar al afgebouwd maar er worden nog een aantal plaatsen als buffer beschikbaar gehouden.