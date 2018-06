Interwaas roept op tot meer Wase eenheid 19 juni 2018

02u52 0 Sint-Niklaas Bij de vijftigste verjaardag van Interwaas roept directeur Bart Casier op tot meer Wase eenheid. Ook de realisatie van het Wase mobiliteitsplan én de noodzaak aan meer bedrijventerreinen komt opnieuw prioritair naar voor, net als de eis voor een evenwichtig beheer van de haven.

Al vijftig jaar intussen varen de tien Wase gemeenten samen onder de vlag van Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat in 1968 ontstond vanuit de bekommernis om de Wase belangen te verdedigen in het licht van de uitbreiding van de Antwerpse haven. Een halve eeuw later is dat thema meer dan ooit actueel, omdat de toekomst van de Antwerpse haven op de linkeroever en dus in het Waasland ligt. "Tegen 2030 zal de linkeroever quasi even belangrijk zijn als de rechteroever. Baten en lasten moeten in evenwicht zijn", stelt Interwaas-directeur Bart Casier, die ook een oproep tot nog meer Wase solidariteit doet. "Vandaag weegt het Waasland als regio, met toch 285.000 inwoners, onvoldoende en missen wij kansen of worden ons visies opgedrongen. Het Waasland zit niet of onvoldoende op één lijn."





Interwaas wil bij deze gelegenheid Vlaanderen het signaal geven dat het tijd wordt om het door de Wase burgemeesters goedgekeurde mobiliteitsplan ook uit te voeren. Op vlak van tewerkstelling is er volgens Casier dringend 200 hectare nieuwe bedrijventerreinen nodig. "Het Waasland mist kansen omdat wij bedrijven niet aan een plek kunnen helpen. Er verdwijnen zelfs bedrijven omdat ze geen uitbreidingsmogelijkheden hebben." (JVS)