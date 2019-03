Interwaas lanceert klimaatplatform voor bedrijven JVS

26 maart 2019

09u40 0 Sint-Niklaas Interwaas heeft een online platform gelanceerd waarmee bedrijven na enkele klikken een gratis offerte ontvangen om duurzame ingrepen te doen.

De tien Wase gemeenten in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas willen bedrijven op weg helpen om hun energieverbruik te verminderen. Dat doet Interwaas met een online klimaatplatform. “Daar kunnen bedrijven gratis en vrijblijvend hun gegevens achterlaten, waarna ze enkele offertes ontvangen voor energiebesparende maatregelen. In drie simpele klikken ontvangen ze binnen de twee weken die offertes, om hun bedrijf klimaatgezonder te maken. De offertes zijn vrijblijvend, dus waarom zou je het niet gewoon aanvragen?”, aldus Kristof Van Gansen van Interwaas.

“Als gemeentelijke overheid konden we tot nu toe moeilijk bedrijven helpen die de nodige steun wilden voor klimaatacties. Dat is nu opgelost. We verbinden bedrijven met elkaar, zonder dat er een ambtenaar hoeft tussen te zitten. En dat werkt: er zijn bedrijven uit het Waasland die maar liefst 28 procent minder energieverbruik hebben, precies door energiemonitoring en klimaatmaatregelen. We verspillen vandaag gewoon onnodig veel geld en vervuilen onze lucht terwijl het niet hoeft.”

Bedrijven kunnen terecht op www.waaslandklimaatland.be/bedrijven. Daar kunnen ze kiezen voor de gewenste besparingsmaatregelen.