Interwaas bekroont winnaars kunstwedstrijd JVS

22 maart 2019

10u26 0 Sint-Niklaas Bij Interwaas reikte voorzitter Lieven Dehandschutter de prijzen uit van de kunstwedstrijd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Inspiratiebron was het jubileumkunstwerk ‘Toverbal, ontworpen door Lut Vandebos en Niko Van Stichel. Dat kunstwerk reisde het voorbije jaar naar alle Wase gemeenten.

De prijs in de leeftijdsgroep + 18 jaar ging naar Nadine De Smet uit Sint-Gillis-Waas. Zij presenteerde een kubus met daarop een gedicht. Deze prijs is goed voor 500 euro. De prijs in de leeftijdsgroep ‘secundair onderwijs’ ging naar de prent van Jeppe Vercauteren (13) uit Sinaai. Hij integreerde verscheidene elementen van de activiteiten van Interwaas in zijn werk. Ook hij krijgt een prijs van 500 euro.

In de leeftijdsgroep ‘lager onderwijs’ krijgen Milan Raes en Warre Van Gijsel (12) uit Beveren de prijs van 500 euro. Zij schreven een spannend verhaal over de ‘toverbal’, vergezeld van een fotomontage.

De algemene winnaar tot slot werd Tristan Racaj (15) uit Belsele. Hij schilderde een mooie impressie van het Waasland aan de Schelde waarbij de rode bol, het logo van Interwaas, een prominente rol speelt. Die prijs is goed voor 1.000 euro. De kunstwerken krijgen een plaats in de inkomhal van Interwaas, in de Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.