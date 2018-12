Inschrijvingen Wase Ijsberenduik van start JVS

04 december 2018

12u45 0 Sint-Niklaas De inschrijvingen voor de Wase Ijsberenduik op zondag 13 januari zijn van start gegaan. Het is de tiende editie van de winterduik op recreatiedomein De Ster, waarvoor er 1.200 plaatsen zijn.

Al voor de tiende keer organiseert de Wase Waterpolo de ijsberenduik op De Ster. Intussen is het een mooie traditie geworden, om met z’n allen het nieuwe jaar in te luiden met een frisse duik. “We willen er een feestelijke editie van maken. De deelnemers krijgen een fabuleuze start met speciale effecten voorgeschoteld en een geweldige afterparty om af te ronden”, klinkt het bij de organisatie.

Naast de grote ijsberenduik is er vooraf ook een duik voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Deelnemen kost 4 euro, voor kinderen is dat 3 euro. Als de deelnamelijst van 1.200 personen volzet is, worden de inschrijvingen afgesloten. Inschrijven kan via www.waseijsberenduik.be.