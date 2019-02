Inschrijvingen voor vrijwilligers Special Olympics zijn geopend JVS

08 februari 2019

15u37 0 Sint-Niklaas Wie als vrijwilliger wil meewerken aan de organisatie van de Special Olympics Belgium, eind mei in Sint-Niklaas en Beveren, kan zich nu inschrijven.

De Special Olympics Belgium is de Olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking in ons land. Jaarlijks houdt de organisatie nationale Spelen, waar meer dan 3.400 atleten aan deelnemen. De 37ste editie van deze Spelen vindt plaats in Sint-Niklaas en Beveren tijdens het Hemelvaartweekend, van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni.

Voor deze Spelen zijn de organisatoren nog op zoek naar vrijwilligers. Wie zich wil engageren om dit bijzonder sportevenement te ondersteunen, kan zich vanaf nu inschrijven. Dat kan via deze link.