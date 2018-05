Inschrijvingen voor Steratlon geopend 26 mei 2018

02u44 0

De inschrijvingen voor de Steratlon zijn geopend. De Steratlon is een recreatieve triatlon en fietsloop in en rond het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas en vindt plaats op zondag 19 augustus, al voor de 27ste keer. Er is keuze uit een small triatlon (200 m zwemmen, 8 km fietsen, 2,5 km lopen), een medium triatlon (500 m zwemmen, 24 km fietsen, 5 km lopen) en een large triatlon (1.000 m zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen). De fietsloop is 24 km fietsen en 5 km lopen. Inlichtingen en inschrijven via 'start2triathlon' op www.sinsport.be of via sportdienst Sint-Niklaas, 03/778.37.50, e-mail sport@sint-niklaas.be. (JVS)