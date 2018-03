Inhaalverbod fietsstraat wordt slecht nageleefd 06 maart 2018

De politie van Sint-Niklaas organiseerde afgelopen vrijdag verschillende controleacties met de focus op niet-handenvrij gebruik van de gsm achter het stuur en de naleving van het inhaalverbod in fietsstraten. Er werden maar liefst 21 inbreuken vastgesteld op het inhaalverbod in de fietsstraat Kalkstraat en een inbreuk in de fietsstraat op het Stationsplein. Vijf bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik tijdens het sturen. Verder waren twee bestuurders niet in orde met de inschrijving van hun voertuig, een bestuurder kreeg een boete voor het niet dragen van de gordel, een chauffeur had z'n kind niet correct bevestigd in de wagen en een chauffeur kreeg een boete voor het overschrijden van een doorlopende witte lijn. Samen met de dienst douane en accijnzen wist de politie ook nog voor 6.065 euro aan onbetaalde penale boetes te innen.





(PKM)