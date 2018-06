Infovergadering over Tereken 06 juni 2018

De stad organiseert vandaag, woensdag 6 juni, een infovergadering over de nakende rioleringswerken op Tereken en in de omliggende straten. Vanaf midden juni gaan er, in verschillende fasen, nutswerken van start ter voorbereiding van het rioproject Tereken-Schoolstraat. Het gaat om het vernieuwen van de leidingen in een achttal straten. De bewoners worden geïnformeerd over de timing, de fasering en de uitvoering van de werken. Die vergadering vindt plaats om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis. (JVS)