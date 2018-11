Infoavond voor kandidaat-vrijwilligers Special Olympics Belgium JVS

28 november 2018

20u17 0 Sint-Niklaas Volgend jaar, van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni, zijn Sint-Niklaas en Beveren de gaststeden voor de Special Olympics Belgium. Voor de organisatie gaan ze op zoek naar geëngageerde inwoners, sportclubs, scholen, verenigingen en instellingen die willen meewerken aan dit sociaal en sportief topsportevenement. Daarvoor is er een eerste infoavond op dinsdag 11 december in het stadhuis van Sint-Niklaas.

De Special Olympics gaan eind mei van start met een grote openingsceremonie op de Grote Markt van Sint-Niklaas. De sportactiviteiten vinden plaats op verscheidene locaties in Sint-Niklaas en Beveren, van donderdag 30 mei tot en met zaterdag 1 juni.

Het Sint-Niklase stadsbestuur wil zoveel mogelijk inwoners, sportclubs, scholen, verenigingen en instellingen betrekken bij dit speciaal sportevenement, onder het motto ‘Elke grootse prestatie verdient een groot publiek’. De zoektocht naar vrijwilligers start met een infomoment in het stadhuis, op dinsdag 11 december vanaf 19.30 uur. Dan wordt het sportevenement voorgesteld en komen alle aspecten aan bod van de organisatie. Wie erbij wil zijn op de infoavond kan zich inschrijven voor 6 december via jan.thuy@sint-niklaas.be of via het nummer 03/778.37.54.

Meer over Sint-Niklaas

samenleving

Beveren

sport