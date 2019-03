Ine Somers duwt Open Vld-Kamerlijst bij opvolgers: “Lokaal mandaat krijgt absolute prioriteit” JVS

11 maart 2019

09u27 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase schepen Ine Somers duwt op 26 mei de Kamerlijst van Open Vld bij de opvolgers. Na tien jaar in het federale parlement geeft Somers daarmee voorrang aan haar lokaal mandaat.

Schepen van Economie, Evenementen, Stadspromotie en Digitalisering Ine Somers (Open Vld) zal op 26 mei de Kamerlijst van vicepremier Alexander De Croo steunen vanop de duwersplaats bij de opvolgers. “Mijn functie als schepen in Sint-Niklaas is voor mij de absolute prioriteit”, stelt Somers. “Sint-Niklaas is met bijna 80.000 inwoners de derde grootste stad van Oost-Vlaanderen en verdient dus mijn volledige toewijding. Na tien jaar in het federale parlement kies ik dus resoluut voor mijn lokaal mandaat. De job van schepen is zeer intens. Voor mij is het geen optie om dat te combineren met de functie van parlementslid. Als mama van twee tieners van 14 en 18 jaar besef ik bovendien hoe snel mijn kinderen groot zijn geworden, hoe zelfstandig ze zijn en hoe weinig tijd ik met hen heb doorgebracht door mijn drukke politieke job.”

Als lijstduwer bij de opvolgers wil ze wel haar steentje bijdragen. “Lokale bevoegdheden als stadspromotie en digitalisering vereisen dikwijls ook een rechtstreekse lijn met Brussel. Samen met Karel Noppe, die als 5e opvolger kandideert op de Vlaamse lijst, vragen we vanuit de afdeling Sint-Niklaas de stem van de liberale kiezer. Met mijn ervaring en kennis als parlementslid kan ik de bovenlokale dossiers ten behoeve van Sint-Niklaas binnen de partij ten volle verdedigen, en hoe meer mensen ons daarin steunen, hoe krachtiger dat signaal zal klinken”, aldus Somers.