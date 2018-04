Inbrekers vluchten voor vallende fiets 03 april 2018

Dieven zijn in de nacht van zaterdag op zondag op de vlucht geslagen toen de bewoner rond 3 uur wakker werd van lawaai aan de voordeur. Toen hij ging kijken, bleek dat de fiets, die langs binnen voor de deur stond, was omgevallen. Bij controle bleek dat dieven geprobeerd hadden de deur te forceren. Het plaatje van het cilinderslot was al deels verwijderd. Toen de fiets omviel, sloegen ze op de vlucht. Ook op Zwijgershoek werd die nacht geprobeerd in te breken. De bewoners waren niet thuis en stelden de braakschade nadien vast. (PKM)