Inbrekers stelen laptop Kristof Pieters

18 november 2018

16u11 0

Het voorbije weekend werd op vier plaatsen ingebroken in Sint-Niklaas. Zaterdag werd een inbraak vastgesteld in een woning in de Hoge Bokstraat. De dieven braken binnen via een raam aan de achterzijde. Over de buit is niks geweten. Ook in een woning in de Pastoor De Meerleerstraat werd ingebroken. Daar forceerden de daders de deur. Er was echter geen buit. Die was er wel vrijdag bij een inbraak in een woning in de Kalkstraat. Hier werd de voordeur geforceerd en een laptop gestolen. Tot slot was er ook nog een inbraak in een woning op de Gentsebaan. Daar is nog niet geweten wat er werd gestolen.