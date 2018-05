Inbrekers op heterdaad betrapt 15 mei 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagnamiddag twee verdachten opgepakt naar aanleiding van een inbraak in een woning in de Bredadreef in Sint-Niklaas. Rond 17 uur werden twee verdachten op heterdaad betrapt toen ze de woning aan het doorzoeken waren. Ze hadden inbrekersmateriaal bij zich en de gestolen goederen zaten reeds in hun tas. De verdachten, een man en vrouw van respectievelijk 26 en 41 jaar, beiden met de Chileense nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werden gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden. (PKM)