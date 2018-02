Inbrekers forceren badkamerraam in Molenstraat 05 februari 2018

Dieven hebben vrijdag proberen in te breken in een woning in de Molenwijk in Belsele. Het raam van de badkamer werd geforceerd, maar de dieven raakten niet binnen. De inbraakpoging werd om 20.15 uur vastgesteld. (PKM)