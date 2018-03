Inbraken in kleuterscholen 08 maart 2018

In twee kleuterscholen van dezelfde scholengemeenschap in de Vleeshouwersstraat en in het Wijnveld in Sinaai is gisterochtend een inbraak vastgesteld. In één school stalen onbekenden een kleine hoeveelheid geld. In een andere school was er enkel braakschade. De politie onderzoekt de zaak. (PKM)