Inbraken in auto’s in Brouwershof en Moerlandstraat Kristof Pieters

30 januari 2019

17u28 0

De politie van Sint-Niklaas kreeg woensdag tussen 5.30 uur en 5.50 uur twee meldingen van inbraken in auto’s. In het Brouwershof gingen verdachten er vandoor met een gps en een horloge. Ook in de Moerlandstraat werd een gps uit een wagen gestolen.