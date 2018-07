Inbraakpoging 23 juli 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een woning in de Hendrik Consciencestraat in Sint-Niklaas. De feiten werden zaterdagavond omstreeks 22.45 uur vastgesteld. De daders hadden geprobeerd om de voordeur in te beuken met de schouder, maar dat lukte niet.





(PKM)