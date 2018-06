Inbraakpoging in schooltje 18 juni 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in kleuterschool Berkenboom in de Passtraat. De daders raakten wellicht op het terrein via het achterliggende voetbalplein van FC De Raap. De poging om de de achterdeur te forceren mislukte. De inbraakpoging werd zaterdag vastgesteld. (PKM)