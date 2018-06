Inbraakpoging in Heidebloemstraat 18 juni 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een woning in de Heidebloemstraat. De bewoners stelden vrijdag iets na middernacht vast dat er een raam beschadigd was. Een getuige had eerder drie verdachte personen opgemerkt in de buurt van de woning. De politie onderzoekt de zaak. (PKM)