Inbraak in scoutslokaal 22 mei 2018

02u24 0

Er werd zaterdag rond 15 uur een inbraak vastgesteld in het scoutslokaal in de Beeldstraat in Sint-Niklaas. De daders hadden met een koevoet of beitel een houten raam geforceerd. Ze hadden het glas met tape afgedekt om te vermijden dat het te veel lawaai zou maken wanneer ze het insloegen. Ze stalen zestig euro uit een koffertje. (PKM)