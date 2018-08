Inbraak in leegstaand pand 29 augustus 2018

In een leegstaande woning in de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas werd vrijdagavond omstreeks 17.30 uur een inbraak vastgesteld. Er werd niets gestolen, maar er was wel braakschade. Van de daders ontbreekt elk spoor. (PKM)