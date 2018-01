Inbraak in containerklas 02u25 0

Dieven hebben vrijdag ingebroken in een containerklas bij de school voor volwassenenonderwijs Janitor aan de Noordlaan in Sint-Niklaas. Er werd een deur geforceerd en de daders probeerden computermateriaal te stelen, maar dat bleek goed beveiligd te zijn. Er is enkel braakschade. (PKM)