Inbraak in bestelwagen 06 maart 2018

Een 29-jarige man uit Stekene stelde zondag vast dat er werd ingebroken in zijn bestelwagen in de Eindestraat in Belsele. De dieven verdwenen met een smartwatch en een smartphone. Ook een 51-jarige man werd slachtoffer van een auto-inbraak in de Kleemstraat. Hier gingen dieven met wat kleingeld aan de haal. (PKM)