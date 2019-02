In het spoor van Jani: Waasland Shopping Center pakt uit met professionele én gratis stylisten voor bezoekers JVS

04 februari 2019

13u08 0 Sint-Niklaas Voortaan worden in het Waasland Shopping Center elke vrijdag ‘personal shoppers’ ingezet. Dat team van professionele stylisten zal bezoekers tijdens het shoppen gratis bijstaan met stijladvies.

In het Waasland Shopping Center is een nieuwe service gelanceerd. Elke vrijdagavond, van 17 tot 21 uur, zullen er ‘personal shoppers’ in de wandelgangen van het winkelcentrum rondlopen. Dat team van professionele stylisten krijgt de opdracht om bezoekers tijdens het shoppen bij te staan met kleur- en stijladvies. “De stylisten dragen een wit T-shirt en zijn te herkennen aan hun felroze paraplu. Klanten hoeven op voorhand geen afspraak te maken. Deze service is bovendien helemaal gratis”, aldus Laura De Brucker van het Waasland Shopping Center. “Weten wat je goed staat én het nog vinden ook, is niet altijd makkelijk. Gelukkig hebben wij daar dé oplossing voor! De late openingsuren op vrijdag, tot 21 uur, zijn één van onze troeven en dat willen we hiermee ook nog eens extra in de verf zetten.”