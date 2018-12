Immo De Prins zet AED-toestel in kantoor: “Kan mensenleven redden” JVS

28 december 2018

18u28 0 Sint-Niklaas Immo De Prins in de Reinaert Galerij in Sint-Niklaas heeft een AED-toestel geplaatst. Alle medewerkers van het immokantoor volgden ook een reanimatiecursus. Het Rode Kruis reikte meteen ook het label van ‘Hartveilige Organisatie’ uit aan zaakvoerder Lieven De Prins.

In heel Sint-Niklaas bevinden zich momenteel een vijftiental AED-toestellen, of ‘automatische externe defibrillatoren’. Die toestellen kunnen een leven redden als iemand een hartstilstand krijgt. En dat gebeurt in ons land gemiddeld 30 keer per dag. Slechts 5 à 10 procent overleeft zo’n hartstilstand. Wie echter het geluk heeft om binnen de 3 tot 4 minuten op reanimatie te kunnen rekenen, met de hulp van een stroomstoot van een AED-toestel, heeft meteen 60 tot 70 procent overlevingskans.

In vele steden en gemeenten in ons land worden er in openbare instellingen zo’n AED-toestellen geplaatst. Maar ook bedrijven springen op de kar op hun omgeving meer hartveilig te maken. Zo ook Immo De Prins in de Reinaert Galerij in Sint-Niklaas, waar sinds kort een AED-toestel in het kantoor hangt. “Ik vind dit enorm belangrijk, zonder dat hiervoor een bijzondere aanleiding is geweest. Het kan een mensenleven redden. We zijn hier gevestigd op een publieke plaats in het stadscentrum, dus vond ik die stap ergens logisch”, zegt zaakvoerder Lieven De Prins.

Onlangs organiseerde hij een teambuilding voor zijn medewerkers. “Ik had aangekondigd dat we vlakbij iets gingen doen. Sommigen dachten dat we zouden gaan bowlen, maar het werd een middagje bij het Rode Kruis, waar we samen de reanimatiecursus hebben gevolgd. Het werd één van de fijnste teambuildings van de voorbije jaren.”

Zo’n AED-toestel kost zo’n 1.900 euro. “Dat is veel geld, maar nogmaals, een mensenleven is veel meer waard. Ik vind dat zo’n toestellen niet alleen in openbare gebouwen moeten hangen, maar dat ook bedrijven die stap zoveel mogelijk zouden moeten zetten. We gaan de nodige pictogrammen aanbrengen in de buurt, zodat iedereen weet dat er in ons kantoor een AED-toestel aanwezig is.” Van het Rode Kruis kreeg Immo De Prins meteen ook het label ‘Hartveilige Organisatie’ overhandigd.