Illegaal steelt Panini-stickers 11 juni 2018

02u25 1

De politie van Sint-Niklaas kreeg zaterdag een wel erg opmerkelijke melding binnen voor een winkeldiefstal bij supermarkt Delhaize in het Waasland Shopping Center. Een 18-jarige man had er enkele pakjes Panini-stickers gestolen.





Het gaat om een man uit Georgië die illegaal in het land verblijft.





Hij werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Die besliste om de man te laten overbrengen naar het gesloten transitcentrum van Steenokkerzeel. (PKM)