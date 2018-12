IJssalon uit Sint-Niklaas belooft 500 (!!) bollen ijs voor gouden tip naar fietsdief Kristof Pieters

18 december 2018

18u32 2 Sint-Niklaas Het bekende ijssalon Cremerie Francois in Sint-Niklaas heeft een wel erg originele beloning uitgeloofd voor wie een gouden tip kan leveren die leidt naar een fietsendief: 500 bollen ijscrème en 200 euro cash.

De diefstal gebeurde afgelopen zondagavond en werd geregistreerd door de bewakingscamera’s van het ijssalon in de Ankerstraat in Sint-Niklaas. Op de beelden is te zien hoe een onbekende man rond 19 uur binnendringt in de magazijnen die grenzen aan de parking van Zwijgershoek. De man gaat er korte tijd later vandoor met een elektrische fiets van zwarte kleur van het merk Elby. Cremerie François postte op sociale media enkele beelden van de bewakingscamera’s. “Wie weet wie de man is of waar onze fiets is, wordt gevraagd om contact op te nemen met ons. En dat in ruil voor een mooie beloning.” Voor liefhebbers van ijs: de beloning bestaat uit maar liefst 500 bollen ijscrème met daarbovenop nog eens 200 euro cash.