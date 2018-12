Ijspiste op Grote Markt geopend: “Klaar voor feestelijke tiende editie” Meer dan schaatsen alleen: van après-ski sfeer in winterchalet tot curling en bowling on ice JVS

07 december 2018

11u41 0 Sint-Niklaas Op de Grote Markt van Sint-Niklaas is de ijspiste vanaf vandaag open. Tot en met woensdag 9 januari is er heel wat te beleven op en rond de 675 m² grote overdekte ijspiste naast het stadhuis, met ook een grote winterbar én een bistro met lunch en diner. Het is het tiende jaar op rij dat de schaatsbaan op de Grote Markt staat, wat de uitbaters ook inspireert tot een pak evenementen en randanimatie.

Met elk jaar zo’n 20.000 schaatsers en zowat 60.000 bezoekers in de winterchalet vormt de ijspiste op de Grote Markt het epicentrum van het winterse evenementenprogramma in Sint-Niklaas. De ijspiste is vanaf vandaag geopend. Donderdagavond zette een delegatie van het Belgische team synchroonschaatsen als eerste de schaatsijzers in het ijs.

Het is dit jaar de tiende editie van de ijspiste, wat uitbaters Bram Lanoye en Dirk Van de Merckt aanzet om er een extra feestelijke jubileumeditie van te maken. Zo is er de komende weken onder meer discoschaatsen, met een dj midden op de schaatsbaan, curling en zelfs ‘bowling on ice’, waarbij de deelnemers met een slee zoveel mogelijk kegels omver moeten proberen glijden. Elke zondag van 10 tot 11 uur is er ook een schaatsuurtje voor senioren, waarmee 55-plussers alle ruimte krijgen op het ijs. In de piste van 45 op 15 meter is ook een kinderpiste geïntegreerd, met schaatshulpjes. Kinderen tot 6 jaar die op zaterdag van 11 tot 12 uur komen schaatsen, kunnen één ouder gratis meenemen op het ijs. En verder staat er op het ijs onder meer nog santa-schaatsen op het programma, op vrijdagavond 21 december verkleed als kerstman, en rolstoelschaatsen op 9 januari.

Après-ski wintersfeer

In de chalet naast de ijspiste is er de komende weken ook heel wat dolle winterpret. Zo zijn er onder meer optredens van Bow & Arrow (13/12), The Wranglers (16/12), Brosius Band (20/12), The Smarties (27/12) en Rudy Jones (03/01). Op woensdag 19/12 is er een goochelshow en op vrijdag 4 januari de intussen traditionele travestieshow. Op zondag 6 januari tot slot is er ook nog een winterbarbecue. Feestjes geven kan er ook, zoals verjaardagsfeestjes voor kinderen tot een bedrijfsevent. In het restaurantgedeelte van de chalet, de winterbistro, kunnen bezoekers terecht voor een lunch of diner.

De ijspiste is tijdens de schoolperiode alle dagen open van 9 tot 22 uur, op zaterdag tot 23 uur. Tijdens de schoolvakantie kan er vanaf 11 uur worden geschaatst. Ook op 24 en 31 januari is de piste open, van 11 tot 17 uur, net als op 25 december en 1 januari, van 13 tot 22 uur. Een schaatsticket voor een uur kost 6 euro, inclusief gebruik van de schaatsen. Alle info: Facebook d’ijspiste Sint-Niklaas.