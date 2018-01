IJsberen klaar voor winterduik RECREATIEDOMEIN DE STER MAAKT ZICH OP VOOR NEGENDE EDITIE JORIS VERGAUWEN

02u38 0 Joris Vergauwen De Wase IJsberenduik op De Ster is uitgegroeid tot het tweede grootste evenement in zijn soort in ons land, na de Noordzeeduik in Oostende. Sint-Niklaas Op recreatiedomein De Ster staat komende zondag de negende editie van de Wase IJsberenduik op het programma. Er worden meer dan duizend ijsberen verwacht, waarmee de Wase duik het tweede grootste evenement in zijn soort is in ons land, na de Noordzeeduik in Oostende.

Op zondag 14 januari organiseert de club WZK Waterpolo in samenwerking met de stad voor de negende keer de Wase IJsberenduik. Die duik is intussen een traditie geworden op recreatiedomein De Ster. Telkens nemen zowat duizend liefhebbers van dit aparte genre deel aan de Wase IJsberenduik, vaak ook nog ludiek en carnavalesk uitgedost. "Het is vooral een amusant, recreatief evenement, voor al wie van een meer dan leuke uitdaging houdt", klinkt het bij de organisatie. "Je kan deelnemen hoe je zelf wil: individueel, in groep, met het bedrijf, de sportclub, familie, jeugdvereniging of vriendenkring. Er is helemaal geen competitie, we maken er met zijn allen een leuke namiddag van door gezamenlijk het nieuwe jaar in te gaan met een frisse en heilzame duik in het water van domein De Ster. Zowel de moedige deelnemer of winterduiker, maar ook de warm ingeduffelde toeschouwer of supporter is welkom."





Joris Vergauwen Het is niet alleen een opdracht om het koude water te trotseren, maar ook om opvallend uitgedost aan de start te komen.

Winterdrink

Met telkens zo'n duizend deelnemers én een veelvoud aan toeschouwers is de Wase IJsberenduik op enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in het 'ijsberenwereldje'. Het is zelfs het tweede grootste ijsberenevenement in België, na de Noordzeeduik in Oostende. "Maar wat er in Oostende níet is, hebben wij wel: een gezellige winterdrink achteraf, dé plek voor vele Waaslanders om samen te klinken op het nieuwe jaar, in het gezellige en groene decor van het recreatiedomein, op de winterse beats van dj Ice Bear!"





Wie wil deelnemen, moet zich inschrijven. Dat kost 3 euro, of 5 euro op de dag zelf. Daarbij hoort een verzekering voor de deelnemers, een gratis saunadag, een kop warme chocomelk en een lekkernijenpakket.





Originele outfit

Wie zich uitdost in een originele outfit heeft kans om in de prijzen te vallen. Er is een collectieve warming-up voorzien op het strand voor het winterdorp. Om 14.30 uur wordt het eerste startschot gegeven, voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Om 15 uur volgt het startschot voor de volwassenen. Info en inschrijven: www.waseijsberenduik.be.