Igor Praet (25) niet meer op N-VA-lijst door Schild & Vrienden Jong N-VA-voorzitter onderhield nauwe contacten met groep JVS

06 september 2018

14u32 1 Sint-Niklaas Igor Praet (25) neemt ontslag als voorzitter van Jong N-VA in Sint-Niklaas. Hij trekt zich ook terug als kandidaat op de N-VA-lijst voor de verkiezingen. Aanleiding is zijn betrokkenheid bij de veelbesproken groep Schild & Vrienden.

Vanmiddag werd er thuis bij burgemeester Lieven Dehandschutter dringend overleg gepleegd over de positie van Igor Praet, waarbij ook schepen Peter Buysrogge en de lokale partijvoorzitter Hans Van Landeghem aanwezig waren, net als Praet zelf. Na de Pano-reportage over de groep Schild & Vrienden bleek al gauw dat N-VA-kandidaat Igor Praet, op plaats 18 op de lijst, en tevens Jong N-VA-voorzitter in Sint-Niklaas, nauwe contacten had met de nationalistische jongerenbeweging.

Het overleg over zijn positie bij N-VA duurde niet lang. "Igor houdt de eer aan zichzelf en trekt zich terug als kandidaat op onze lijst. Hij neemt ook ontslag als voorzitter van Jong N-VA in Sint-Niklaas. Hij distantieert zich bovendien van het gedachtegoed van Schild & Vrienden", aldus de Sint-Niklase N-VA-voorzitter Hans Van Landeghem.

Igor Praet, die verpleegkundige is in Sint-Niklaas, is niet te zien in de Pano-reportage. Maar op de sociale media blijkt duidelijk zijn betrokkenheid bij Schild & Vrienden. Iets waar ze bij de Sint-Niklase N-VA-afdeling verveeld mee zitten. "We wilden daarom kort op de bal spelen en snel tot actie overgaan. We distantiëren ons uiteraard van die groep. Het gedachtegoed van die groep is verwerpelijk, laat dat duidelijk zijn. Het is er vér over. Maar bij Igor zien we dit ook wel ergens als een jeugdzonde. In de Vlaams-nationalistische middens zijn er soms dubieuze scheurgroepen, waar jongeren door misleid kunnen worden. Igor was echter geen kernlid, laat staan dat hij één van de leiders was. Hij onderhield wel contacten met die groep."

Vooralsnog is Igor Praet nog lid van de N-VA in Sint-Niklaas, waarvoor hij ook bestuurslid is. "Over een ontslag kunnen wij als lokale partijafdeling niet oordelen. Ons nationaal partijsecretariaat beraadt zich daar momenteel over. Wat er verder moet gebeuren, dat is niet aan ons als lokale afdeling."

Wie Igor Praet op plaats 18 vervangt, is nog niet duidelijk. "Hier waren we niet op voorbereid. We worden in snelheid genomen natuurlijk. We gaan dat de komende dagen intern bespreken."