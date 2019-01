Huwelijksbeurs ‘Wij Trouwen’ in Hotel Van der Valk JVS

23 januari 2019

18u01 0 Sint-Niklaas Op zondag 27 januari is er voor de tiende keer de huwelijksbeurs ‘Wij Trouwen’. Die vindt deze keer plaats in Beveren.

De huwelijksbeurs is aan de tiende editie toe en vindt plaats in Hotel Van der Valk aan de Gentseweg in Beveren, van 11 tot 18 uur. De toegang is gratis. Koppels met trouwplannen kunnen er heel wat inspiratie vinden. Er zijn meer dan dertig exposanten, waarmee koppels alle aspecten van een huwelijk kunnen bespreken. En er zijn ook doorlopend modeshows. Koppels kunnen er bovendien rekenen op tal van extra’s, gratis drankjes en fijne hapjes. De huwelijksbeurs is een organisatie van Herenmode De Waele uit Sint-Niklaas en Posi-Tief Fotografie uit Stekene. Meer info op www.beurswijtrouwen.be.