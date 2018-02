Hulpverleningszone waarschuwt voor risico schouwbrand 10 februari 2018

02u52 0

Hulpverleningszone Waasland waarschuwt voor het risico op schouwbranden. Voorbije week zijn er al vijf schoorsteenbranden vastgesteld. Dat was onder meer het geval aan de Nieuwe Baan in Belsele, in de Vossekostraat in Sint-Niklaas, de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas en de Groenselstraat in Waasmunster. Donderdagavond was er tot slot ook nog een schouwbrand in de Peter Benoitstraat in Sint-Niklaas. Die was gelukkig snel geblust en buiten gebruik genomen waardoor de schade beperkt bleef. "De koude temperaturen zorgen ervoor dat veel mensen hun haard aansteken", zegt woordvoerster Jolien Van Damme. "Voorzichtigheid is echter geboden wanneer je gezellig voor je haardvuur plaatsneemt. Laat je schoorsteen jaarlijks vegen, zodat de restanten in de schouw geen vuur kunnen vatten." Meer tips op www.hvz-waasland.be/een-schouwbrand-voorkomen. (PKM)