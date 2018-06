Huisvuilniszak wijkt volgend jaar voor container 15 juni 2018

Vanaf juli volgend jaar zullen inwoners uit Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster overschakelen van een gewone huisvuilzak naar een container met chip. De afvalintercommunale MIWA heeft in haar afvalmagazine van juni het nieuws aangekondigd en dat lokte al heel wat reacties uit op sociale media. De omschakeling brengt heel wat vragen met zich mee, maar MIWA is nog volop bezig met het dossier en zal pas dit najaar communiceren. Volgend jaar komen er infosessies in de betrokken gemeenten. In ieder geval is het de bedoeling dat iedereen een vast bedrag betaalt per kilogram aangeboden restafval. Hoe beter je sorteert, hoe voordeliger het dus zal zijn. MIWA haalt voorlopig niet de opgelegde norm wat betreft het restafvalcijfer. Elke inwoner uit het MIWA-gebied mag 143 kilo restafval per jaar voortbrengen en nu zit men nog aan 161 kilo. Temse doet voorlopig niet mee en zal de huidige afvalzak behouden. MIWA raadt alvast inwoners aan om uit te rekenen hoeveel zakken er nog nodig zijn tot juni 2019. Vanaf het najaar worden er ook rollen van tien grijze zakken verkocht in plaats van twintig. (PKM/JVS)