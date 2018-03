Huis van het Kind gaat digitaal 10 maart 2018

Het aanbod van het Huis van het Kind in Sint-Niklaas is voortaan volledig online te raadplegen. Zowel ouders, jongeren als professionelen kunnen nu op één plek terecht waar ze alle info vinden rond opvoeding.





"In Sint-Niklaas zijn we in 2006 gestart met ons Huis van het Kind. Ondertussen zijn er overal in Vlaanderen soortgelijke Huizen van het Kind, maar elk Huis is een eigen, lokaal gevormd verhaal. Met deze website komen we naar buiten met alle lokale partners die betrokken zijn in het Sint-Niklase Huis, op één plek verenigd. Dat maakt alles heel toegankelijk en overzichtelijk", klinkt het.





Moeilijke kleuter

Zowel een zorgleerkracht die begeleiding zoekt voor een kwetsbaar gezin, een jongere die thuis een conflict heeft en alleen wil gaan wonen tot ouders die zich geen raad weten met hun moeilijke kleuter: via de website wordt iedereen naar de juiste ondersteuning of hulpverlening doorverwezen.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be.





