Huis van de Sint sluit af met 35.320 bezoekers JVS

07 december 2018

09u34 0 Sint-Niklaas Het Huis van de Sint in de Stationsstraat heeft gisterenavond de deuren gesloten. Er kwamen liefst 35.320 bezoekers een kijkje nemen de voorbije drie weken.

Waar slaapt de Sint? Heeft hij een bad of douche? Wat eet hij graag? Op alle kindervragen was er de voorbije weken een antwoord in het Huis van de Sint, dat de deuren opende op maandag 12 november. In het statige huis, de Salons in de Stationsstraat, waren er opnieuw heel wat kamers ingericht waar het grote publiek een kijkje kon gaan nemen. En dat hebben opnieuw heel wat mensen gedaan de voorbije 25 dagen.

Gisterenavond 6 december sloot het Huis van de Sint de deuren, met in totaal 35.320 bezoekers op de teller. Sinterklaas overhandigde plechtig de sleutel van zijn residentie aan schepen van de Sint Marijke Henne (N-VA).

Bij de 35.320 bezoekers waren ook zo’n vijfhonderd klasgroepen uit heel Vlaanderen. “En bij de familiebezoeken in de vooravond en tijdens de weekends waren er ook mensen uit alle continenten. De aantrekkingskracht van het Huis van de Sint is heel groot. Het was deze keer de vijftiende editie van het Huis van de Sint. Het Sint-Nicolaasgenootschap lanceerde het initiatief in 2004. Bij die eerste editie waren er 10.300 bezoekers”, schetst burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).