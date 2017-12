Huis onbewoonbaar na felle brand 02u52 4 Foto Kristof Pieters De woning liep zware schade op door de brand en bluswerken.

Op het Prins Leopoldplein brak gisterochtend brand uit in een rijwoning. Passanten merkten op dat er rook uit de woning kwam. De brandweer was snel ter plaatse. Bij hun aankomst bleek de woonkamer in brand te staan. Omdat de woning volledig afgesloten was, had het vuur zichzelf deels gedoofd.





Even werd gevreesd dat de alleenstaande bejaarde bewoner zich nog binnen bevond, maar tijdens de bluswerkzaamheden kwam de nietsvermoedende man aangewandeld. De living brandde volledig uit, de rest van de woning liep zware rook- en waterschade op. De bewoners van de twee aanpalende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. Een kortsluiting in een elektrische relaxstoel lag aan de oorzaak van de brand. (PKM)