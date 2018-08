Huis onbewoonbaar door stormschade 09 augustus 2018

Aan Tereken is een woning onbewoonbaar verklaard nadat het ernstige schade opliep tijdens het onweer van gisterennacht. Door de stormwind werd het dak van een appartement in aanbouw beschadigd, net als het dak van een aanpalende woning. De 73-jarige bewoner moest haar woning verlaten en werd opgevangen door familie. De brandweer kwam rond 2 uur ter plaatse. De brandweerlui waren tot 5 uur 's ochtends bezig om de schade op te ruimen en om een zeil te spannen over het dak van de beschadigde woning. Verder in de stad bleef de stormschade beperkt tot takken die op straat waren gewaaid, onder meer in de Breedstraat, Dillaartwijk, Singel en Baenslandstraat. In de Heimolenstraat kwamen enkele dakpannen naar beneden. (JVS)