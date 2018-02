Huis-aan-huis inzameling asbestafval verlengd tot 30 juni 09 februari 2018

02u35 11 Sint-Niklaas De afvalintercommunale MIWA en OVAM verlengen het proefproject voor de huis-aan-huis inzameling van asbestafval tot 30 juni. De eerste zeven maanden is zowat 130 ton asbestafval opgehaald.

In juli gingen MIWA en OVAM in Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster - het werkingsgebied van MIWA - van start met de huis-aan-huis inzameling van asbestcementen golfplaten. Dat gebeurt via speciale asbestzakken, die inwoners voor 30 euro kunnen aankopen en die door MIWA aan huis worden opgehaald. In totaal zijn er van juli 2017 tot en met januari 2018 356 asbestzakken verkocht, goed voor in totaal 128,5 ton asbestafval. De meeste zakken werden in Sint-Niklaas aangekocht, zo'n 260. Op vraag van de inwoners wordt het proefproject nu verlengd tot 30 juni.





Voorjaar

"De wintermaanden zijn geen ideale periode voor afbraakwerken. OVAM keurde de verlenging nu ook goed, dus we verwachten in het voorjaar nog heel wat beweging. Voor de inwoners is het immers een goeie én goedkope manier om van dit asbestafval verlost te geraken. De werkelijke kost voor de verwerking bedraagt 150 euro, terwijl de burger maar 30 euro betaalt", klinkt het bij MIWA-directeur Sven Peeters. De asbestinzameling aan huis heeft geen invloed op de hoeveelheid asbestafval die door inwoners zelf naar de recyclageparken wordt gebracht. In de recyclageparken kwam er op die manier 230,8 ton asbestafval binnen, 15 ton meer dan het jaar voordien. Tot voor kort voerde MIWA het asbestafval af naar de veelbesproken asbeststortplaats van SVK in Sint-Niklaas. Nu gaat dat afval naar een stortplaats in Gent. Of MIWA opnieuw in eigen stad zal storten als SVK weer groen licht krijgt? "We zitten daar niet op te wachten. De raad van bestuur zal daarover een beslissing nemen."





(JVS)