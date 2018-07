Hotels draaien tegen maximumbezetting AANTAL OVERNACHTINGEN OP 10 JAAR TIJD VERDRIEVOUDIGD JORIS VERGAUWEN

14 juli 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Het aantal overnachtingen in de Sint-Niklase hotels en gastenverblijven is het voorbije jaar opnieuw sterk gestegen, van 89.311 in 2016 naar 102.059 in 2017. Die stijgende trend zet zich al sinds 2014 verder door. In Oost-Vlaanderen moet Sint-Niklaas alleen Gent

In 2007 haalde Sint-Niklaas met moeite 32.000 overnachtingen per jaar in een hotel of gastenverblijf. Op tien jaar tijd is dat aantal meer dan verdrievoudigd. Uit de laatste cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat er precies 102.059 overnachtingen zijn geteld in Sint-Niklaas in 2017. En dat aantal blijft jaar na jaar stijgen. In de provincie Oost-Vlaanderen wordt Sint-Niklaas als uitvalsbasis steeds belangrijker. Alleen Gent doet in de provincie beter.





Van die 102.059 overnachtingen zijn Belgen goed voor iets meer dan de helft (55.810).





Ideale uitvalsbasis

De overnachtingen van niet-Belgische gasten zitten echter ook elk jaar in de lift. Het aandeel buitenlandse gasten die met projecten bezig zijn in bedrijven in de ruime regio of in de omliggende havens is daarbij groot. Dat bewijst de hogere kamerbezetting tijdens de week. Tijdens de weekends is het dan ook relatief kalmer in de hotels.





Sint-Niklaas is een ideale uitvalsbasis. De stad ligt vlakbij Antwerpen, Gent en Brussel, met een goede bereikbaarheid naar bedrijventerreinen in de ruime regio en de omliggende havens. Ook de prijzen van de hotelkamers liggen beduidend lager dan vergelijkbare kamers in Antwerpen of Gent.





"We zijn uiteraard heel tevreden dat het aantal overnachtingen elk jaar blijft stijgen en dat het voorbije jaar voor het eerst de kaap van de 100.000 is gerond", zegt schepen voor Toerisme Annemie Charlier (N-VA). "De ligging van de stad én de kwaliteit van de hotels en gastenverblijven zijn daarbij doorslaggevend. Dat er veel gasten uit het bedrijfsleven voor een overnachting hier kiezen, is duidelijk. Het is een uitdaging om een gericht aanbod uit te werken voor die steeds grotere groep gasten. Toeristen die de grootsteden bezoeken, willen we ook graag meer aan Sint-Niklaas binden."





Alsmaar drukker

"Het wordt alsmaar drukker. We kunnen niet echt meer spreken van een hoog- en laagseizoen, er is een constante drukte. Sint-Niklaas heeft potentieel, ik vind niet dat we de stad nog moeten verkopen als 'second location', in de schaduw van Antwerpen en Gent", zegt Debbie de Clerck, manager van hotel Ibis. Sint-Niklaas telt momenteel vijf hotels: Serwir (4 sterren), Hotel New Flanders en Ibis (3 sterren), Hotel Moon (2 sterren) en hotel De Spiegel (1 ster), samen goed voor 212 kamers. Daarnaast zijn er ook zeven gastenverblijven, vooral in de deelgemeenten. Hotel Serwir breidde de capaciteit vorig jaar nog uit, met 24 nieuwe kamers. "In alle hotels is de kamerbezetting heel groot", zegt Geert De Bock van de dienst Toerisme. "Hotel Ibis zit nu aan een bezetting van gemiddeld 92 procent. Dat is extreem hoog, normaal zit een hotel rond 70 procent. Ruimte om te groeien, is er vooral nog in de weekends, naar gewone toeristen toe. Het is ook duidelijk dat de hotelsector in de regio in beweging is, met de uitbreidingsplannen van Hotel Van der Valk in Beveren en de komst van een nieuw hotel in Kieldrecht."