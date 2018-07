Horloge gestolen 23 juli 2018

In de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas werd zaterdag omstreeks 12.30 uur een inbraak vastgesteld. Braakschade was er niet, maar zowel vooraan als achteraan de woning stond er een raam open en was er een rolluik opgetrokken. De daders gingen aan de haal met een horloge. (PKM)